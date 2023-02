Warner Bros. prepara nuevas películas de «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit»

Los Ángeles, CA.- El estudio de cine y entretenimiento de Estados Unidos Warner Bros. está en proceso para lanzar nuevas películas de las exitosas franquicias de «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit», ambas basadas en las novelas de JRR Tolkien, de acuerdo al anuncio de los ejecutivos de la compañía este 23 de febrero.

En este sentido, Warner Bros., propiedad de Warner Bros., Discovery anunció que llegó a un acuerdo de varios años para colaborar en nuevas películas con Middle-earth Enterprises, una unidad de Embracer Group AB.

De este modo, la trilogía de «El Señor de los Anillos» que inició en 2001 ganó nada más y nada menos que 17 premios Oscar. Por su lado, «El Hobbit» a partir del 2012 estrenó tres películas.

