Tupac Shakur recordado con poema inédito

Los Ángeles, LA.- Tupac Shakur, estaría cumpliendo 50 años, y Jada Pinkett Smith, la actriz de 49 años, honró este día revelando al público un poema inédito del rapero. La actriz, compartió la reliquia que consideró cercana y querida para su corazón.

Jada Pinkett, ya habría confesado el amor incondicional que comparte con Tupac. Y así, lo expresa, “No creo que este se haya publicado nunca”, dijo en el clip, “… No creo que a él le hubiera importado que yo compartiera esto con ustedes”.

El coanfitrión de “Red Table Talk” leyó en voz alta el poema, que habla de la muerte y el deseo de Shakur de “dejarme vivir para ver lo que era oro en mí / antes de que sea demasiado tarde”.

Para el 2015, Pinkett Smith le confirmó a Howard Stern que ella y Shakur no se sentían físicamente atraídos el uno por el otro. Para demostrarlo, dijo que obligó al músico a besarla, pero coincidieron en que fue “el beso más repugnante” que jamás hayan tenido.

Dos años después, en 2017, Pinkett Smith también le dijo a People que los dos nunca fueron románticos. La “amistad” se remonta a la Escuela de Artes de Baltimore, donde Jada y Tupac fueron amigos cercanos.

La publicación incluía el poema “Lost Soulz” escrito a mano por Pac, que Pinkett Smith dice que le envió por correo mientras estaba encarcelado en Riker’s Island.

Tupac Amaru Shakur would’ve been 50 midnight tonight! As we prepare to celebrate his legacy … let’s remember him for that which we loved most … his way with words. Here are a few u may have never heard before✨ Happy “you goin’n to be 50 at midnight” Birthday Pac!😆I got next😜 pic.twitter.com/QAvhCll3zM

— Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) June 15, 2021