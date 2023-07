Se corre el rumor de que Meghan pide a Harry $80 millones para firmar divorcio

Santa Bárbara, CA.- El matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry está en boca de todos, pues se especula que hay rumores de divorcio, además de una supuesta demanda económica presentada por Meghan por un monto de $80 millones y también la custodia de sus hijos Archie y Lilibet Diana.

Hay que recordar que Enrique, duque de Sussex, mejor conocido por Harry, al anunciar oficialmente su matrimonio, el 18 de enero de 2020, decidió dejar de usar el tratamiento de alteza real desde el 1 de abril de 2020.

Ver más: La actriz Reese Witherspoon y su esposo decidieron divorciarse

Sin embargo, Harry no puede abandonar los deberes reales. Pero como príncipe británico no se le puede despojar de sus títulos y tratamientos, y mucho menos renunciar a los mismos.

Al mismo tiempo, la pareja abandonó la Casa Real Británica para mudarse a los Estados Unidos. Específicamente, viven en Santa Bárbara, California para vivir su romance al máximo. Por el momento ninguno de los dos ha hecho oficial el divorcio.

This was posted to SMM six months ago, Tom bower said recently in an interview that Harry believes his wife is in contact with his dead mom. If this is true, she is a sick person to manipulate Harry to this level. pic.twitter.com/n4Df98baWD

— Royal Expert Princess Consuela Banana-hammock (@sage1411) June 28, 2023