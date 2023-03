Rumores de divorcio en la familia real británica

Londres, Inglaterra.- La pareja real británica más querida por los británicos, el príncipe William y Kate Middleton está envuelta en rumores de divorcio, luego de que se mudaron a Adelaide Cottage, la finca real de Windsor para contrarrestar el bullicio mediático del palacio de Kensington.

De acuerdo con el diario Express los actuales príncipes de Gales estarían viviendo una crisis que amenaza la estabilidad real. Justo este rumor corre luego de que el príncipe Harry desató una polémica por su libro de memorias donde revela detalles perturbadores de la familia real británica.

De este, el segundo en la línea de sucesión al trono estaría a las puertas de un divorcio también gracias a una aparición pública de Kate en una floristería. Previo al 14 de febrero, en celebración del Día de San Valentín respondió a la prensa que no esperaba absolutamente nada para esta romántica fecha.

Así pues dejó entrever que el príncipe William ya no es detallista desde hace algunos años. Por su parte, la respuesta de Kate causó un ruido mediático gigante, también por la delicadeza del lenguaje con que se manejan estos personajes, pero también por su capacidad de asumir roles dentro y fuera de la monarquía.

Esta situación que da paso a la imaginación y especulaciones también se da en la filtración de imágenes que circularon en medio europeos donde se aprecia al príncipe William acompañado de una mujer identificada como Rose Hanbury.

