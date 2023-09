¿Quién es Yassine Cheuko? el seguridad de Messi y su familia

Miami, FL.- La seguridad de Lionel Messi y su familia desde que llegó al Inter Miami CF., de la MLS está a cargo de Yassine Cheuko, y un séquito de al menos 50 personas, incluso durante los partidos cuando Messi está dentro de la cancha.

El último y más notorio incidente sucedió el pasado fin de semana cuando un espontáneo entró y corrió dentro del Banc of California Stadium, hacía Messi.

No obstante, el espontáneo cuya identidad no se divulgó no contó con la presencia del veloz y poderoso choque contra el guardaespaldas de Messi, Yassine Cheuko. En solo segundos Cheuko evitó que Messi fuese abordado en medio del juego.

Yassine Cheuko es el encargado de la seguridad del astro argentino y de su familia

La imagen se hizo viral por la destreza y velocidad del guardaespalda de 36 años de edad. Pese a que logró evitar el aislado suceso, Cheuko siempre corre por la banda a la par del campeón del Mundo.

⚽️ Un fanático puso a prueba al guardaespaldas de Lionel Messi 📌El aficionado se metió a la cancha para saludar al astro argentino durante el juego entre el LAFC y el Inter Miami, pero el guardaespaldas Yassine Cheuko evitó su acercamiento. pic.twitter.com/aAWNivmDR3 — ITR Oficial (@ITROriginal) September 5, 2023

Dentro de todas las herramientas con que cuenta el encargado de la seguridad de Messi, destaca la destreza en el taekwondo, boxeo y artes marciales mixtas. Además se muestra bastante activo en sus redes sociales donde se muestra en algunas rutinas.

La frase motivacional que destaca en una de sus publicaciones, dice, «El hombre fuerte no es el buen luchador, ni el buen boxeador. El hombre fuerte es solo el que se controla cuando está enojado».

El guardaespaldas es originario de California, pero es de ascendencia musulmana. Por si fuera poco, fue un Navy Seal, la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos. Es un veterano de Afganistán e Irak.

