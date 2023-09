Por el Mes de la Herencia Hispana 2023, Mattel lanza Barbie de Celia Cruz

El Segundo, CA.- En el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana 2023, la compañía fabricante de juguetes Mattel, anunció el lanzamiento de la muñeca Barbie en honor a la legendaria «Reina de la Salsa», Celia Cruz.

No obstante, la empresa Mattel para el 2021 anunció la noticia mostrando la imagen de la muñeca de Celia Cruz del proyecto Inspiring Women de Barbie. Sin embargo, la esperada creación y venta finalmente está disponible para el público.

El lanzamiento de la Barbie de Celia Cruz coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana 2023, que inicia el 15 de septiembre. Por ende, Mattel lanzó el proyecto Serie Mujeres Inspiradoras de Barbie, que enaltece a las mujeres notables de su época.

El comunicado oficial de Mattel destaca que estas muñecas Barbie en honor a las, «mujeres valientes que asumieron riesgos, cambiaron reglas y allanaron el camino para que generaciones de niñas soñaran más grande que nunca».

Through their legendary careers and bravery in self-expression, Celia Cruz and Julia Alvarez continue to inspire generations of young Latinos to proudly tell their stories. #HispanicHeritageMonth #Barbie pic.twitter.com/WohKRYUdFR

— Barbie (@Barbie) September 15, 2021