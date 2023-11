Piqué sobre Shakira: «la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado»

Los Ángeles, CA.- La mediática separación entre el catalán Gerard Piqué y la colombiana Shakira, sigue dando de qué hablar, pero ahora es Piqué quien afirma, que no le importa lo que digan, «pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado».

En una reciente entrevista en el programa Rac1 de Jordi Basté, Piqué hizo referencia superficialmente sobre la separación con la madre de sus dos hijos.

Ver más: ¡Lo que parecía imposible! Reconciliación entre Shakira y Piqué

En esta oportunidad ante las cámaras el catalán recordó cosas de su pasado y queriendo desmentir todas las versiones que orbitan la separación, solo afirmó que solo él y Shakira saben exactamente lo que pasó.

Piqué en entrevista comentó sobre Shakira que «la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado»

Del mismo modo, Piqué afirmó que los fanáticos del caso Piqué-Shakira y las mismas canciones de Shakira tenían el fin de hacerle daño. De hecho, confirmó que ese fue uno de los años más difíciles de su vida y carrera, sin embargo no le dio importancia a lo que hablaban de él.

📱 La resposta de Gerard Piqué a l'àudio picant que li va enviar l'Angelines https://t.co/RooAfEv2RY — RAC1 (@rac1) November 9, 2023

Básicamente, Piqué ignoró las opiniones de los desconocedores de su relación cuando decidió separarse de la colombiana. En cuanto a estas opiniones sentenció, «Gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad«.

Piqué haciendo referencia a su separación confesó, «Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío».

Ver más: Shakira en defensa de sus letras contra Piqué, «Soy una loba herida»

De este modo, cerró su intervención en el programa, «Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es relevante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero hay que darle importancia cero».

Por otro lado, el programa Las Mamarazzis conducido por Lorena Vázquez y Laura Fa, opinando sobre los rumores de malestar en la relación de Piqué con Clara Chía dijeron, «Viven juntos prácticamente todos los días, la relación sigue adelante […] Aprovechamos para desmentir que haya crisis en la relación entre Clara Chía y Gerard Piqué, de crisis no hay absolutamente nada».

Video: DÍA DE MUERTOS