Leonardo DiCaprio y novia de Jeff Bezos protagonizan video viral

Los Ángeles, L.A.- La presentadora de noticias Lauren Sánchez y novia de Jeff Bezos, protagonizó junto a Leonardo DiCaprio un video que se hizo viral de inmediato, donde se muestra a Sánchez admirada por el actor.

Lauren Sánchez y fundador de Amazon han estado saliendo desde 2019, después de que Bezos se separara de su esposa de 25 años, Mackenzie Scott.

Por su parte, DiCaprio demostró que sigue siendo uno de los mayores galán de Hollywood, con Sánchez visiblemente enamorada después de que se conocieron brevemente en un evento durante el fin de semana.

Inmediatamente Jeff Bezos responde con tweet etiquetando a Leonardo DiCaprio

Sánchez, de 51 años, asistía a la décima gala anual de cine y arte del Los Angeles County Museum of Arts (LACMA) presentada por Gucci con su novio, uno de los hombres más ricos del mundo, cuando se toparon con el actor de Once Upon A Time in Hollywood en la carpeta roja.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT — 2Cool2Blog (@2cooI2blog) November 7, 2021

La reacción de la presentadora de noticias al conocer a DiCaprio ha sido un éxito en línea y un clip publicado en Twitter por @2cooI2blog ha sido visto más de 8 millones de veces en el momento de la publicación.

El momento extraño y algo incómodo provocó una ola de memes mientras la gente bromea acerca de que Sánchez tiene sed por el actor mientras su pareja está de pie junto a ella.

Inclusive, el actor Daniel Newman bromeó, «La chica de Jeff Bezos, literalmente, simplemente se olvidó de que está cogida de la mano del hombre más rico del mundo tan pronto como DiCaprio la abrazó».

Por su otro lado, DiCaprio, de 46 años, está saliendo con la modelo y actriz Camila Morrone, de 24 y la pareja ha estado saliendo durante los últimos tres años.

