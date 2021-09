Lanzan el tráiler de The Matrix: Resurrections

Los Ángeles, LA.- El esperado tráiler de la cuarta producción de Matrix finalmente llegó, bajo el título, The Matrix: Resurrections. Este avance de Resurrections fue visto por primera vez en una presentación de CinemaCon de Warner Bros.

El tráiler presenta clips de Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss) y Neil Patrick Harris interpretando el papel del terapeuta de Neo.

“¿Estoy loco?” Neo pregunta, como su personaje de Thomas Anderson antes del despertar. “No usamos esa palabra aquí”, responde el personaje de Harris.

Asimismo, el tráiler también muestra lo que se sospecha es un joven Morfeo (interpretado por el recién llegado de la franquicia Yahya Abdul-Mateen II), que le dice a Neo, “es hora de volar” mientras le entrega una pastilla roja (aunque a Fishburne no se le pidió que repitiera su papel). en la secuela de Matrix.

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Oh4O5aqDnT

— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) September 9, 2021