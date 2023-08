Jugador que inspiró la película «The Blind Side» hizo polémica denuncia

Los Ángeles, CA.- El atleta Michael Oher que inspiró la famosa película protagonizada por Sandra Bullock y Quinton Aaron, «The Blind Side» denunció, el lunes 14 de agosto, que la familia que lo acogió lo hizo para enriquecerse por la película que recaudó más de $300 millones.

El jugador Oher y también campeón del Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, presentó una demanda en contra de la familia Tuohy. En la demanda se exigió una compensación por el uso de su historia y su nombre.

Oher alegó que los Tuohy se beneficiaron económicamente al presentarse falsamente como sus padres adoptivos. Por su lado, la familia a las pocas horas reaccionó, diciendo que están «devastados».

Asimismo, Sean Tuohy expresó, «No ganamos dinero con la película. Bueno, no ganamos una fortuna. El autor del libro nos dio una parte, pero todos en la familia, incluido Michael, recibimos una parte igual que fueron casi 14 mil dólares cada uno. Si quiere que se acabe nuestra tutela, se lo concederemos».

Subject of the movie “The Blind Side” and retired NFL star Michael Oher has filed a petition stating the Tuohy family falsely led him into signing a conservatorship.

J. Gerard Stranch IV, founding and managing member of SJ&G, is representing Oher.https://t.co/0CKxMp49hY

— Stranch, Jennings & Garvey, PLLC (@SJG_Law) August 15, 2023