Blue Beetle o Escarabajo Azul: primer superhéroe latino de DC Cómics

Los Ángeles, CA.- El actor mexicano Jaime Reyes se convierte en Blue Beetle, el primer superhéroe latino que encarna a el Escarabajo Azul con poderes y fuerzas especiales, impregnada por la cultura latina llena de cariño, ruido, comida y entre otros.

Blue Beetle es el primer superhéroe que se viste de la casa productora DC Cómics, que pretende levantarse tras el fracaso de «The Flash».

Ver más: Las Tortugas Ninjas están de vuelta en nuevo formato

La producción de Blue Beetle se suma a la ola de moda de la hispanidad que resalta la cultura con un elenco conformado por: Xolo Maridueña, Damián Alcázar, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Elpidia Carrillo, George López y Adriana Barraza.

La banda sonora de Blue Beetle está ambientada por música de Soda Stéreo, Los Saicos (de Perú, el icónico punk rock latino), boleros y salsa. Por si fuera poco, hace referencias a personajes mexicanos como el Chapulín Colorado.

The Reyes family just got their first Super Hero. #BlueBeetle – Only in theaters August 18. pic.twitter.com/W4lHnXbOlf

— Blue Beetle (@bluebeetle) July 11, 2023