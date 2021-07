Gustavo Dudamel con Cristina Aguilera en Hollywood Bowl

Los Ángeles, LA.- Cristina Aguilera, este jueves fijó un tweet en su cuenta oficial, donde expresó, “Es un honor colaborar con los increíblemente talentosos”. El tweet, hace alusión al venezolano y Director de Orquestas de LA Phil, Gustavo Dudamel.

Por su parte, Gustavo Dudamel en su Twitter, escribió, “El 16 y 17 de julio, @xtina nos acompañará a mi y a mi querida @LAPhi en el @HollywoodBowl para algo que este ícono de la música, ganadora de seis Grammys, y número uno en los más grandes éxitos, no ha hecho hasta ahora: ¡interpretar en un concierto entero en vivo con orquesta!”

El Hollywood Bowl es un famoso anfiteatro en el distrito de Hollywood en Los Ángeles, California. Este, cuenta con una capacidad para 17,500 usado principalmente para eventos musicales. Tanto clásicos como populares, considerado uno de los símbolos de California y popularizado en incontables películas y cortos.

It’s an honor to collaborate with the incredibly talented @GustavoDudamel and the @LAPhil 🖤 #HollywoodBowl July 16 & 17! Any guesses on the setlist?

Tickets are available at https://t.co/3AQwJXkI5k #TheBowlisBack pic.twitter.com/PKoWlR8REw

— Christina Aguilera (@xtina) July 1, 2021