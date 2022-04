Gira de despedida de José Luis Perales

Washington, DC.- José Luis Perales, cantautor, compositor y productor español, ofreció desde Washington, uno de sus últimos conciertos con su gira de despedida, un espectáculo lleno de emotividad y deleitando a sus espectadores con los temas más importantes del cantante.

En esta ocasión, el escenario fue el teatro Warner que será uno de los cuatro conciertos de su gira, «Baladas para una despedida», que José Luis Perales dará en Estados Unidos, antes de cerrar su gira.

Además, la ruta de su gira,«Baladas para una despedida», también incluye países como: Argentina, Chile y Uruguay, donde cerrará su gira el 24 de abril, en Montevideo.

José Luis Perales se despide sin adornos, con su gira «Baladas para una despedida»

Durante el concierto en Washington, José Luis Perales, recordó temas como, «Celos de mi guitarra» y su famosa producción, «Me llamas». Tras dos horas de concierto, cerró con la canción que escribió pensando en su marcha, «Me voy calladamente».

CL: ¡Momentos mágicos en el concierto de anoche en Washington! Gracias a todos por compartirlos con el equipo de #BaladasParaUnaDespedida 🌈 📍 Próxima parada: 8 de Abril en San José. ¿No tienes entrada? Consíguela aquí: https://t.co/tFuAIpGfDL pic.twitter.com/MYLhnQ7qlS — José Luis Perales (@PeralesOficial) April 7, 2022

Por su parte, los espectadores corearon todas y cada una de las letras de las canciones de Perales. Sin embargo, el cantante no limitó su repertorio a sus interpretaciones, sino que también encarnó temas que él compuso para otros artistas. Por ejemplo; «Le llamaban loca» de Mocedades y «Por qué te vas» de Janette.

Para concluir, José Luis Perales expresó, «Llega el momento, pero no penséis que os vais a librar de mí, me voy para seguir soñando con la gente que me ha querido». Finalmente, remató con sus temas «Un velero llamado libertad», «Te quiero» y «y cómo es él».

