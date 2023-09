festival-internacional-de-concord-celebra-diversidad-cultural

Charlotte, NC.- Concord se prepara para sumergirse en un viaje cultural global con el anticipado Festival Internacional de Concord, programado para el sábado 30 de septiembre en el centro de la ciudad.

Este evento gratuito promete una experiencia enriquecedora que celebra la diversidad de países y culturas de todo el mundo.

Los asistentes pueden esperar una amplia gama de actividades, desde actuaciones étnicas con Mariachi Guadalupano NC, de México; Eddy Kbrera & Band, con música tropical latinoamericana, hasta el cautivante Little Lotus Performance Co, con danzas chinas.

We ♥ partnering with @puentehispano to bring the Concord International Festival to @ConcordDowntown! We also ♥ all the amazing performers we get to see 🤩

Visit https://t.co/xDF9UBMUZs for a 👀 sneak peek of who will be taking over the stage at this year’s festival! pic.twitter.com/Rb0hpJdEV8

— City of Concord (@ConcordNCgov) September 13, 2023