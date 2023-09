cuenta-regresiva-para-el-festival-latinoamericano-en-gastonia

Charlotte, NC.- Ya todo está preparado para la realización de la tercera edición del Festival Latinoamericano, un evento familiar dirigido especialmente a la comunidad hispana de la ciudad de Gastonia.

El Departamento de Policía de Gastonia y Wow Supermarket se han vuelto a unir para ofrecer a la comunidad un día de actividades, comida, música y entretenimiento, así como de conexión con sus raíces a los miembros de hispanos de la comunidad.

Ver más: Música, comida y entretenimiento en Gaston

El Festival Latinoamericano, en el marco del Mes de la Herencia Hispana, nació con el fin de generar mejores lazos entre la comunidad latina y el departamento de policía, y para ofrecer la oportunidad de exponer la cultura hispana en la localidad.

El Festival Latinoamericano, que cuenta con el patrocinio de Progreso Hispano News, se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre desde las 11 am hasta las 8 pm en el estacionamiento de Wow Supermarket en 2557 W Franklin Blvd. Gastonia, NC 28052.

Alvaro Jaimes, oficial de policía de Gastonia, y Miguel Rodríguez, representante de Wow Supermarket, conversaron con Progreso Hispano News e invitaron a la comunidad a participar en el festival que nuevamente ofrecerá múltiples opciones de entretenimiento.

El oficial adelantó que para el día del evento habrá vehículos policiales en exhibición, así como la presencia de parte de la unidad de perros K-9, camiones de comida, vendedores, eventos culturales y diferentes actividades, incluyendo un toro mecánico.

La escena musical, muy esperada en cada edición del festival, tendrá la presentación de El Chaval de la Bachata, Furia Tropikal, entre otros artistas.

Ver más: Día de diversión familiar en el Union County Heritage Festival

Miguel Rodríguez, representante de Wow Supermarket, valoró el cambio de percepción que la comunidad hispana tiene de la policía a raíz de la realización del Festival Latinoamericano.

“Cuando nosotros llegamos no había ninguna relación con la policía, la gente le tenía miedo porque pensaba que estaba en contra, que era racista. En estos tres años del evento (se evidenció) que es totalmente diferente, ellos confían en la policía, la policía confía en Wow Supermarket que es donde nos reunimos para que crezca cada día esa relación entre la comunidad, Wow Supermarket y la policía”.

We are happy to announce our 3rd Annual Latin American Festival in Gastonia! A full day of fun, games, food and some amazing performances. We are currently seeking vendors contact WoW Supermarket for vendor details. #LatinFestival #WOWsupermarket #GastoniaPD #Music #Food pic.twitter.com/5n9leyqU06

— Gastonia Police (@GPDNC) September 7, 2023