Falleció el actor Peter Scolari

Los Ángeles, LA.- El veterano actor Peter Scolari, de 66 años, falleció este viernes, después de dos años de luchar contra un cáncer, así lo confirmó su manager Ellen Lubin Sanitsky.

Scolari con una carrera de más de 43 años en cine, teatro y musicales, que incluyó el papel del productor Michael Harris en la comedia ‘Newhart’ de Bob Newhart (1984-1990). El padre del personaje de Lena Dunham en la serie ‘Girls’ de HBO (2012-actualidad), y el obispo Thomas Marx en el drama ‘Evil’ (2019 – actualidad), entre otros.

Ver más: ¡Terror en set de «Rust»! Arma disparada por Alec Baldwin deja un fallecido y un herido

Asimismo, Scolari se destacó en teatro, apareciendo en Broadway en los musicales ‘Hairspray’ (2003), ‘Lucky Guy’ en 2013 junto con Hanks, y ‘Wicked’ (2016), así como en las obras ‘Sly Fox’ (2004), ‘Magic/Bird’ (2012) y ‘Bronx Bombers’ (2014).

Aunque había aparecido en televisión antes de Bosom Buddies (Angie de 1979 ,Goodtime Girls de 1980, ambas de corta duración), fue su pareja con Hanks lo que trajo el reconocimiento instantáneo y lanzó las carreras de ambos hombres.

Peter Scolari, who died today, was one of the funniest—sneakily funny—actors we’ve worked with. He always took a nothing scene and found different ways to twist it, and throw in odd pauses that made it jump. I will try to collect my thoughts more. He was just wonderful. pic.twitter.com/25z6xgmD3f

— Robert King (@RKing618) October 22, 2021