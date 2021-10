«Dune» se estrena en los cines de EE. UU. y en HBO Max

Hollywood, LA.- La nueva adaptación cinematográfica de «Dune», de 1965, filmada en IMAX, llegará a los cines estadounidenses, este viernes, además estará disponible en HBO Max a las 3pm PT.

En su origen, el autor Frank Herbert atravesaba por crisis ecológicas, políticas y culturales en su mente cuando creó Dune. Esto, a principios de la década de 1960. Sin embargo, todas esas capas filosóficas son la razón por la que la novela se consideró durante mucho tiempo un texto demasiado denso, inhóspito y metafórico para filmar.

Sin embargo, con la nueva edición de 2021, el director Denis Villeneuve, convierte la política de la novela en un cine fascinante.

Checks 🗓. #DuneMovie is almost here! Be one of the first to experience it with IMAX special previews tonight at 6pm! Get your tickets now: https://t.co/LAkax7qZ1P pic.twitter.com/aZJefbRNNO

— IMAX (@IMAX) October 21, 2021