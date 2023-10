El mundo jurásico cobra vida en Charlotte

Charlotte, NC.- El mundo jurásico cobrará vida en la ciudad de Charlotte durante el invierno con una producción inigualable.

Se trata del espectacular Jurassic World Live Tour que cuenta con un impresionante despliegue de producción en vivo apto para toda la familia.

Del 5 al 7 de enero de 2024, el Spectrum Center se transformará en un escenario de asombro, donde dinosaurios como el icónico Tyrannosaurus rex y el querido Velociraptor Blue cobrarán vida en toda su majestuosidad.

Más de 24 dinosaurios, diseñados con precisión cinematográfica y operados por expertos animatrónicos, harán su aparición en una producción que promete escala, velocidad y ferocidad.

