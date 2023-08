¿De qué manera Disney celebrará el Mes de la Herencia Hispana?

Miami, FL.- Los parques de Walt Disney World Resort en Florida celebrará el Mes de la Herencia Hispana, a partir del mes de septiembre, con actuaciones de la dupla colombiana, Monsieur Periné, Bacilos y algunos merengueros como Raúl Acosta y Oro Sólido, al tiempo que el ambiente estará ambientado con personajes de la película «Encanto».

De acuerdo al comunicado publicado por Walt Disney World Resort, se ofrecerán entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, diferentes «experiencias», que tienen el objetivo de homenajear el Mes de la Herencia Hispana.

Del mismo modo, los visitantes descubrirán personajes nuevos, presenciarán actuaciones musicales, y comerán la gastronomía de distintos lugares en todo el complejo que abarca 103 kilómetros cuadrados.

Por ejemplo, el parque temático Magic Kingdom recibió a Mirabel y su tío Bruno de «Encanto». Una producción de Walt Disney Animation Studios, que se combinará con otros personajes como la princesa Elena de Avalor, el personaje José Carioca y hasta el famoso Miguel de «Coco».

Asimismo, Disney también tiene previsto un evento llamado, EPCOT International Food & Wine Festival. Este registra tres presentaciones de artistas hispanos que lanzarán su «debut en el festival».

Hispanic and Latin American Heritage Month celebrations begin Sept. 15 at Walt Disney World! 🏰 From spotting Bruno in the Disney Adventure Friends Cavalcade to meet and greets with Mirabel, learn more about all the ways you can celebrate with us: https://t.co/s9JRzkCcEY pic.twitter.com/t5aVeWaMAX

— Disney Parks (@DisneyParks) August 15, 2023