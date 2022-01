Cuándo y dónde disfrutar del nuevo disco de The Weeknd

Los Ángeles, CA.- The Weeknd anunció que su nuevo disco se lanzará este viernes 7 de enero, y llevará por nombre «Dawn FM», ademas está conformado por 16 piezas con una imagen del artista envejecido lo que prevé otro álbum cargado de gran producción.

Por su parte, el canadiense Abel Tesfaye o The Weeknd, promovió su sexto álbum por medio de su cuenta Twitter, donde publicó un corto video donde muestra un poco de “un nuevo universo sónico de la mente de The Weeknd”.

Asimismo, en el mencionado clip se pueden ver imágenes del cantante envejeciendo mientras que se puede apreciar algunos sonidos del nuevo disco.

Dawn FM, el nuevo disco de The Weeknd llegará este 7 de enero 2022, aunque After Hours (2020), su álbum previo, no cosechó ninguna nominación en los Grammys de 2021

Del mismo modo, en esta nueva producción el canadiense contará con la colaboración de varios artistas, entre ellos Lil Wayne; Tyler, the Creator; Quincy Jones; Oneohtrix Point Never y Jim Carrey. Aunado a esto, el estreno del álbum, anunció un livestream, en conjunto con Amazon Music que incluirá el lanzamiento de merchandising de edición limitada.

tune in to Dawn FM… tonight 📡 pic.twitter.com/UqUi6O0nL7 — The Weeknd (@theweeknd) January 6, 2022

Aunque de «Dawn FM» ya anticipó el pasado mes de agosto el primer sencillo, “Take My Breath”. Que evidencia un acercamiento a una electrónica de sintetizadores más cruda que en sus últimas composiciones.

Finalmente, algunos famosos se sumaron a The Weeknd para mostrar su versión envejecida. Ya sea haciendo uso de «Faceapp» o incluso algunos usaron maquillaje y caracterización.

Video: The Weeknd – Out of Time (Official Audio)