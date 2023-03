¿Cuál es el estado de salud de Phil Collins?

Nueva York, NY.- La salud de Phil Collins viene desmejorando desde septiembre de 2021 cuando comunicó que sentía dolores insoportables que le imposibilitaba el simple hecho de sostener una baqueta, sin embargo, prometió que regresaría al escenario con su banda Genesis para su gira.

Las complicaciones de salud de Collins se remontan al tour del reencuentro de Genesis en el año 2007. Para este momento, una vértebra dislocada en su cuello le ocasionó daños en nervios importantes de su mano.

En este sentido, su compañero de la banda, Mike Rutherford en una entrevista a la BBC confesó que el músico británico está «mucho más inmóvil de lo que solía ser». Esta entrevista estuvo enmarcada en la gira de «Mike + The Mechanics», donde el hijo de Phil Collins, Nic, toca la batería.

Asimismo, el guitarrista Mike hizo mención que la antigua lesión, afectó a Collins en su capacidad de actuar. De hecho, en su último concierto de Genesis en marzo de 2022, se presentó en una silla de ruedas.

