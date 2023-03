Murió maestro saxofonista de jazz a los 89 años

Los Ángeles, CA.- Wayne Shorter, el reconocido maestro saxofonista estadounidense y compositor de las piezas de jazz más aclamadas murió el jueves 2 de marzo, de acuerdo con su publicista Alisse Kingsley, que solo declaró que falleció en Los Ángeles, sin mencionar la causa.

El saxofonista nacido en Nueva Jersey fue reconocido tocando el saxo tenor con los Jazz Messengers del baterista Art Blakey a finales de la década de los 50 ‘s. Para la década de 1960 se sumó al quinteto del trompetista Miles Davis junto al pianista Herbie Hancock, el bajista Ron Carter y el baterista Tony Williams.

Por ejemplo canciones como «ESP» y «Nefertiti» son de la autoría del saxofonista. De hecho, el trompetista Davis del quinteto aclamó a Shorter como «persona de ideas, el conceptualizador de muchas de las ideas musicales que hicimos» de su banda.

Por su parte, el pianista -también del quinteto-, celebró de Shorter, «Para mí, el escritor maestro, en ese grupo, era Wayne Shorter». Además agregó, «Wayne fue una de las pocas personas que trajeron música a Miles que no cambió».

Breaking News: Wayne Shorter, the enigmatic, intrepid saxophonist who shaped the color and contour of modern jazz as one of its most intensely admired composers, has died at 89. https://t.co/DoByN5F3yl

Del mismo modo, Shorter dirigió su propia banda donde participó en la producción de una serie de álbumes en la década de 1960. Aquí se incluyen «Juju», «Speak No Evil» y «Adam ‘s Apple», donde estaba unos de los mejores estándares del jazz, «Footprints».

Wayne Shorter, my best friend, left us with courage in his heart, love and compassion for all, and a seeking spirit for the eternal future. He was ready for his rebirth. As it is with every human being, he is irreplaceable . . . pic.twitter.com/MRVfXhaz8T

— Herbie Hancock (@herbiehancock) March 2, 2023