¿Comería en un dirigible de Subway a 30.5 metros de altura?

Miami, FL.- El novedoso restaurant de comida rápida, Subway, pondrá en el aire el viernes 1 de septiembre, su dirigible de 54.9 metros (180 pies), Subway on the Sky dotado de una góndola con una capacidad para seis comensales, que flotará a 30.5 metros (1.000 pies) de altura.

Luego del 1 de septiembre el Subway on the Sky abrirá operaciones desde un aeropuerto de Hollywood, Florida. Además iniciará un recorrido por ciudades de todo Estados Unidos, incluyendo Kansas City, Atlanta y Miami, de acuerdo con el comunicado.

Ver más: ¿Cambiaría su nombre para recibir sándwiches de Subway gratis de por vida?

La primera parada programada será Kansas, donde estará del 5 al 7 de septiembre, ofreciendo sus nuevos sándwiches. Estos fueron bautizados como Deli Heroes, y son ofrecidos como The Beast, con media libra de carne (277 gramos).

Inicialmente, para poder disfrutar la experiencia es obligatorio inscribirse en la web de Subway in the Sky.

If they didn’t want us to turn one into a sandwich, they shouldn’t have shaped them like sandwiches. pic.twitter.com/V6wdI9FAlE

— Subway® (@SUBWAY) August 29, 2023