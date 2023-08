¿Cambiaría su nombre para recibir sándwiches de Subway gratis de por vida?

Los Ángeles, CA.- La cadena de comida rápida, Subway anunció que al menos 10.000 personas mostraron su intención de cambiar legalmente, su nombre a Subway con el fin de recibir sándwiches gratis de por vida.

Según Subway, estas 10.000 personas participaron en las primeras 96 horas del anuncio de la promoción de Subway en el mes de julio.

El ganador será elegido y anunciado a finales de este mes según Subway. El ganador del sorteo, recibirá sándwiches gratis de por vida. Pero también recibirá un reembolso por los gastos legales y por trámites del proceso de cambio de nombre.

Este sorteo viene detrás del debut de la cadena donde por primera vez ofrecerá carne fresca en rebanadas en Estados Unidos. La incorporación de esta proteína a los sándwiches es parte de la renovación del resto de su menú.

A name that could give you the chance to get free subs for life? That’s a pretty powerful name. Last day to apply! https://t.co/NTDu69JPEt No Purchase Necessary Void Where Prohibited. See Official Rules In Link Above.

— Subway® (@SUBWAY) August 4, 2023