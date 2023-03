Cambio de imagen: «I love NYC» por «We love New York City»

Nueva York, NY.- Desde el Times Square, Kathy Hochul, gobernadora de NYC lanzó la iniciativa de cambio de imagen, «We love New York City» bajo el compromiso de inspirar y movilizar a los neoyorquinos a unirse al compromiso cívico y comunitario para hacerse eco de las bondades que hacen única a NYC.

Esta campaña de innovación de marca «I love NYC», fue anunciada también por Eric Adams, alcalde de Nueva York, que resaltó la urgencia de cambiar la imagen negativa que dejó la pandemia, la inseguridad y las críticas a los dirigentes políticos.

En un comunicado la gobernadora Hochul expresó, «Desde sus vistas icónicas y arte y cultura vibrantes hasta sus negocios prósperos y su cocina de nivel mundial, la ciudad de Nueva York representa algo de lo mejor que nuestro estado tiene para ofrecer».

De la misma manera, Hochul agregó, «Esta campaña ayudará a capturar esa energía y preservar el espíritu de la ciudad al alentar a los neoyorquinos de todos los orígenes a unirse, involucrarse y lograr un cambio positivo en su comunidad».

