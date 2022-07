Bruno Mars comparte con fanáticos en Charlotte

Charlotte, NC.- Bruno Mars estuvo el fin de semana en la ciudad de Charlotte y compartió con sus fanáticos que aprovecharon para tomarse fotos con el cantante.

El artista visitó Merchant and Trade, un bar localizado en Uptown Charlotte, donde aprovechó para promocionar su nuevo ron, SelvaRey Rum.

En las redes sociales se pueden apreciar fotos de fanáticos que se sorprendieron con la llegada de cantante de 24k Magic. Ellos no dejaron pasar la oportunidad para capturar el momento con el popular artista.

📸 Oh, we have content! Bruno Mars spotted with several fans at SelvaRey Rum's private tasting event at Charlotte. pic.twitter.com/m8VRgHXG0T

— MARSCHIVES  (@marschives) July 11, 2022