Los Ángeles, CA.- El famoso actor de Bruce Willis abandonará la actuación luego ser diagnosticado de afasia, que responde a un trastorno del lenguaje originado por un daño cerebral que daña la capacidad de comunicación del afectado.

Ver más: Lista de ganadores de la 94 edición de los Premios Óscar

Asimismo, Bruce Willis, de 67 años y famoso por protagonizar las películas, «Duro de matar», publicó en sus redes sociales su salida del mundo del espectáculo.

En este sentido, la hija mayor del actor, Rumer, su esposa, Emma Heming-Willis y exposa, Demi Moore, precisaron, «A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas».

Bruce Willis Stepping Away From Acting Following Aphasia Diagnosis https://t.co/r6oK9LliO8

— Variety (@Variety) March 30, 2022