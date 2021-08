Britney Spears libre de la tutela de su padre

Los Ángeles, LA.- Britney Spears, de 39 años, tiene meses intentando que su padre deje de tener su tutela. Su petición iba a ser escuchada en un tribunal de Los Ángeles a final de septiembre.

Sin embargo, el abogado de Britney, Mathew Rosengart, en comunicado expresó, “Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto”.

Por su parte, Jamie Spears, quien ha controlado los asuntos de su hija desde que ella sufriera un problema de salud en 2008, acordó dar un paso al costado en un documento judicial presentado este jueves.

Coming along, folks … coming along 🖕🏻!!!!! New with real representation today … I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me … You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J

— Britney Spears (@britneyspears) July 15, 2021