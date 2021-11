Adele habla sobre su divorcio y cómo enfrentó la ansiedad y depresión

Los Ángeles, LA.- Adele habló de uno de los capítulos más amargos de su vida: su divorcio con Simon Konecki, papá de su hijo Angelo, de 9 años. La cantante de 33 años concedió una entrevista para la revista Rolling Stone en la que compartió algunas de las las dificultades que tuvo para adaptarse a su nuevo papel como mamá soltera.

La separación de Adele y Simon, con quien se casó en 2011 salió a la luz en 2019 y fue, en ese momento, cuando la intérprete se vio sobrepasada por la situación dando así comienzo a una lucha consigo misma, pues sus problemas psicológicos no hicieron más que agravar la situación.

Ver más: Southern Christmas Show trae una “dulce Navidad”

Adele admitió, «Me entristeció mucho que mi matrimonio fracasara». «Tener a tantas personas que no conozco enterarse de que no pude hacer funcionar mi matrimonio fue devastador. Estaba muy avergonzada. Nadie me hizo sentir así, pero yo sentí que no había hecho un buen trabajo» agregó.

Tras superar estos años de inestabilidad, Adele, se encuentra centrada en el cuidado de su hijo, en su nueva historia de amor y en su nuevo disco, 30 cuyo primer sencillo, Easy On Me, presentó el mes pasado

El acuerdo de custodia compartida le hizo pasar cada vez más tiempo sola. Lo que la llevó a pasar días y noches metida en la cama viendo Los Soprano y lidiando con el «tsunami de emociones».

Chills. Everywhere. This performance…iconic. Welcome back to the stage #ADELE, we've missed you. pic.twitter.com/KIuy9GDtcE — CBS (@CBS) November 15, 2021

La artista británica reveló que cuando celebró su cumpleaños número 31 en mayo de 2019 con un grupo de amigos, se sintió muy positiva, pero que al día siguiente su cruda realidad acabó golpeándola.

Además narró el siguiente episodio, «Recuerdo que subí las escaleras, me desmaquillé y me metí en la cama. Me sentí bastante esperanzada. Fue la primera vez tras mi divorcio que había tenido una noche realmente agradable y que estaba bien estando en casa y yendo sola a la cama».

Ver más: Punto final a la tutela de Britney Spears

Finalmente, al asimilar lo que le había sucedido, Adele regresó luciendo una imagen completamente diferente tras perder más de 45 kilos. También confesó, «Me hice adicta al gimnasio» confesó la cantante. «Me di cuenta de que si podía transformar mi fuerza y ​​mi cuerpo de esta manera, seguramente podría hacerlo con mis emociones, mi cerebro y mi bienestar interior».

En septiembre, la ganadora del Grammy volvió a ser noticia cuando ella y el agente de la NBA Rich Paul hicieron público su romance. La pareja se conoció hace años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común donde se llevaron bien.

Video: Tendencias de maquillaje según la temporada