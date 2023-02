Vicepresidenta de EE. UU., revelará nuevo plan hipotecario

Washington, DC.- The White House hará público este 22 de febrero un nuevo plan para reducir las tarifas de seguro hipotecario que se cobran a los compradores de viviendas por primera vez, que permitirá a aproximadamente 850.000 prestatarios ahorrar unos $800 al año en el costo de un préstamo típico.

Por su lado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris anunciará este plan para intentar reducir las tarifas de los préstamos de la Federal Housing Administration (FHA), en un evento en Bowie, Maryland.

Ver más: Cae indicador de construcción de viviendas nuevas en Estados Unidos

Hay que saber que la FHA cobra algunas tarifas para asegurar a los prestamistas contra los préstamos más riesgosos que con frecuencia adquieren los compradores de viviendas de más bajos ingresos.

De acuerdo con cifras de Estados Unidos las ventas de viviendas cayeron al nivel más bajo en más de 12 años en el mes de enero. Este fenómeno se originó por los aumentos de la tasa de interés impulsado por la inflación que llevaron las tasas hipotecarias por las nubes.

As #mortgage rates remain high, #homebuyers can potentially save $600-$1,200 annually by applying for mortgages from multiple #lenders. Learn more about #RateDispersion and how it affects #borrowers.

— Freddie Mac (@FreddieMac) February 17, 2023