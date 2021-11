Tesla cae un 4 % tras las noticias del acuerdo con Hertz

Nueva York, NY.- Tesla llegó a caer más del 4% este martes tras conocerse que un reciente acuerdo de compra de sus vehículos por parte de Hertz no está finalizado y que varios de sus modelos sufrieron un problema de ‘software’.

A las 12.35 horas en la Bolsa de Nueva York (15.35 GMT), las acciones de la empresa fundada por Elon Musk llegaron a caer un 4,61%. Situándose cerca de los 1.152 dólares tras alcanzar esta mañana un máximo histórico de 1.209 dólares.

Asimismo, Musk dijo anoche en un mensaje de Twitter que Tesla no había firmado todavía un contrato con Hertz después de que la empresa de alquiler dijera la semana pasada que había acordado la compra de 100.000 coches hasta finales de 2022.

Además, agregó el empresario, «Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo que solo venderemos coches a Hertz por el mismo margen que a los consumidores. El acuerdo con Hertz tiene un efecto cero en nuestras (cuentas) económicas».

Por su parte, la empresa de vehículos eléctricos alcanzó por primera vez una capitalización de 1 billón de dólares tras una fuerte subida vinculada al anuncio de Hertz. Solo en los últimos tres meses, se ha disparado un 64 % por sus buenas perspectivas.

Finalemente, la cotización de Tesla se resintió hoy también después de que un regulador de EE. UU. pidiera retirar 12.000 vehículos de los modelos S, X, 3 e Y vendidos en los últimos cuatro años por un problema de software.

