Putin prevé que precio del barril de petróleo alcance los $100

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró posible que el precio del barril de petróleo alcance $100, aunque recalcó que un alza importante de los precios no está en el interés de los productores.

Durante la sesión plenaria de la «Semana de la Energía de Rusia», Putín respondió a una pregunta inherente al precio del barril de petróleo, «Es bastante posible».

Ver más: El FMI optimista con la recuperación en LATAM pese a alta inflación

Asimismo, Putin señaló que los precios están subiendo, pero que Rusia y sus socios en la alianza OPEP+, «están haciendo todo lo posible para estabilizar completamente el mercado petrolero».

Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en diciembre terminó, este martes, en el mercado de futuros de Londres en 83,41 dólares, un 0,30 % menos que al finalizar la sesión anterior.

Non-OPEC liquids supply growth in 2021 is revised down to now stand at 0.7mb/d. The downward revisions are mainly due to disruptions caused by Hurricane Ida.; maintenance in the Tengiz field in Kazakhstan; and a force majeure in Canada at the Suncor oil sands site. #MOMR pic.twitter.com/ZJfJ7hNepk

— OPEC (@OPECSecretariat) October 13, 2021