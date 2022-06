La Fed seguirá tomando acciones para bajar los precios en EE. UU.

Washington, DC.- Jerome Powell, presidente de la Federal Reserve Board (Fed), confirmó que la institución está «fuertemente comprometida», en bajar los precios de Estados Unidos, mientras la inflación golpea números históricos no vistos en 4 décadas.

Ante un comité del Senado de EE. UU., Jerome Powell compareció asegurando que la Fed, en este momento, está actuando «con rapidez» para alcanzar los objetivos. Además, reveló que la entidad cuenta con las herramientas y la voluntad para restaurar la estabilidad de los precios.

En este sentido, Powell, presidente del Banco Central de Estados Unidos, dijo, «Resulta esencial que hagamos bajar la inflación si queremos tener un período sostenido de condiciones de mercado fuertes que beneficien a todo el mundo».

Solo la semana pasada, la Fed anunció la subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos. Estrategia que no se aplicaba desde hace 28 años. Esto, con el propósito de luchar contra la inflación que hoy se ubica en el 8.6%.

Por el momento, según expertos la inflación de Estados Unidos se origina debido a los problemas en la cadena de suministro, la guerra de Ucrania y los ahorros de los consumidores por los estímulos fiscales en la pandemia por el covid-19.

