La BEA: Economía de Estados Unidos salió de la recesión

Nueva York, NY.- La economía de Estados Unidos deja atrás la sombra de la recesión técnica y la incertidumbre que genera esta expectativa para crecer en el tercer trimestre, según la U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

En este tercer trimestre la economía de Estados Unidos creció un 0.6%, al tiempo que el ritmo anual de crecimiento se ubicó en un 2.6%. Por el contrario, en los trimestres anteriores, el país registró caídas intertrimestrales del 0.4 y 0.1%.

Por otro lado, el incremento del PIB fue posible en parte por la mejora en las exportaciones y el gasto de los consumidores. Del mismo modo, aportó la inversión no residencial y del gasto público tanto federal como estatal.

Entre tanto, la administración Biden descarta que Estados Unidos estuviera en medio de una recesión. Tomando en cuenta, especialmente, la solidez del mercado laboral. Asimismo, este contó con un repunte más alto de lo previsto, tomando en cuenta que los analistas esperaban un crecimiento del PIB del 2.3% en el tercer cuarto de año.

En mayor detalle, la BEA detalló que existen otros elementos de la economía que no se están recuperando, como por ejemplo, el consumo de los hogares. Además los datos subrayan que el gasto de los consumidores mejoró gracias al aumento del gasto en servicios.

