Guía de crédito fiscal federal por Energía Solar Fotovoltaica

Charlotte, NC.- La Office of Energy Efficiency & Renewable Energy reveló una guía que proporciona una descripción general del crédito fiscal federal para la inversión de sistemas de energía solar fotovoltaica (PV) residencial, pese a que no funciona como un asesoramiento fiscal, orientación financiera profesional y no debe usarse como única fuente de información para la toma de decisiones.

En este sentido, el crédito fiscal es una reducción dólar por dólar en el monto del impuesto sobre ingresos que de otro modo usted el ciudadano debería al Estado. Es decir, si el reclamo de un crédito fiscal federal de $1.000, reduce $1.000 de sus impuestos federales sobres ingresos adeudados.

Asimismo, el crédito fiscal federal puede ser denominado como Crédito fiscal por inversión o ITC. Aunque es distinto al ITC que se ofrece a las empresas que cuentan con sistemas solares.

Sin embargo, un Crédito Federal de energía solar residencial es un crédito fiscal que se puede reclamar sobre los impuestos federales sobre ingresos por un porcentaje del costo de un sistema fotovoltaico solar pagado por el contribuyente.

