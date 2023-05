De nuevo se estancan las negociaciones sobre el techo de la deuda

Washington, DC.- Las negociaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos se interrumpieron, de nuevo, en el Capitolio donde por un lado el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy sentenció que era hora de «pausar» las conversaciones.

Por otra parte, The White House reconoció a McCarthy que existen «diferencias reales», no obstante, dejó claro que existirán conversaciones muy complejas sobre el límite de la deuda.

A pesar de esta situación de no entendimiento, las dirigencias políticas reconocen que las negociaciones son claves para impedir un impago histórico para Estados Unidos. Por ende, el presidente Biden, desde la G7 en Japón, instó a los negociadores a seguir trabajando en una solución.

Independientemente, la fecha límite para concretar los pagos de deuda es el 1 de junio. Así pues, el riesgo del impago es muy alto lo que sería un hecho histórico y traería consecuencias reales a mediano plazo a una de las economías más sólidas del mundo. Aunque impactaría negativamente a nivel internacional.

Garret Graves, republicano desde el Capitolio comentó, «Tuvimos una discusión muy, muy franca hablando de dónde estamos, hablando de dónde tienen que estar las cosas». Además añadió, sin comentar la fecha de la próxima reunión, «Esta no ha sido una negociación».

