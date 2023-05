Senadores demócratas instan a Biden a utilizar la 14ª Enmienda

Washington, DC.- Un grupo de senadores demócratas instó al presidente Biden para que se prepare a invocar la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos con el fin de evitar el posible incumplimiento de pago de la deuda, en el caso de que fracasen las negociaciones con los republicanos.

De acuerdo con una carta publicada, el jueves 18 de mayo, liderada por el independiente Bernir Sanders, que es parte de los demócratas, más los 11 legisladores valoran las iniciativas de Biden, sin embargo, los republicanos «no estaban actuando de buena fe».

Del mismo modo, el documento indica, «Le escribimos para solicitar urgentemente que se prepare para ejercer su autoridad bajo la Enmienda 14 de la Constitución, que establece claramente: ‘la validez de la deuda pública de los Estados Unidos… no será cuestionada'».

Al mismo tiempo, la carta de los demócratas, «Usar esta autoridad permitiría a Estados Unidos continuar pagando sus cuentas a tiempo, sin demora, previniendo una catástrofe global».

No obstante, Biden sigue en las negociaciones con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, durante su viaje a la Cumbre del G7 en Japón. Hay que considerar que la fecha límite para el pago de la deuda es el 1° de junio.

