¡Buena noticia! disminuye la inflación de Estados Unidos

Washington, DC.- La inflación de Estados Unidos cayó por primera vez en más de dos años y medio en diciembre, al tiempo que los precios de la gasolina y los vehículos bajaban de precio, dando esperanzas a una tendencia descendente más sostenida en los próximos meses.

Al mismo tiempo, los estadounidenses contaron con más alivios en los precios en los supermercados, luego de que el U.S. Department of Labor mostrará, este jueves, que los precios de los alimentos contaron con un menor aumento mensual desde marzo de 2021.

Como consecuencia del enfriamiento de la inflación podría permitirse que la Reserva Federal ralentice el ritmo del aumento de sus tasas de interés en febrero. Así pues, el Banco Central de Estados Unidos está involucrado en un ciclo de aumentos de tasas más seguido desde 1980.

El índice de los precios al consumidor bajó un 0.1% en diciembre de 2022. Siendo la primera caída desde mayo del 2020, en pleno contexto de la primera ola de casos de covid-19. Para el mes de noviembre el IPC subió un 0.1%.

Tune in as I deliver remarks on the economy and our efforts to tackle inflation. https://t.co/K00dVlAriu

— President Biden (@POTUS) January 12, 2023