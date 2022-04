Amazon cobrará 5% más a los vendedores

Washington, DC.- Amazon, el gigante del comercio tecnológico anunció, este miércoles, que a partir del 28 de abril cobrará un 5% a los vendedores que se benefician de sus servicios de distribución para amortizar el alto precio de la gasolina y la inflación del país.

De esta forma, Amazon dirigida por Andy Jassy, quien fue el vocero de la medida, adelantó que la decisión es «susceptible de cambios», a medida que evolucione la situación.

Por ahora, este 5% adicional se cobrará a los vendedores que se apoyan en los servicios «FBA» de Amazon. El mismo servicio que permite almacenar, empaquetar y distribuir sus productos.

De la misma manera, se hace la aclaratoria de este 5% extra, no lo pagarán aquellos que envíen sus productos ellos mismos.

