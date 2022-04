Victoria de Bastianini opacada por desempeño de Marc Márquez

Austin, TX.- El italiano Enea Bastianini, mejor conocido como «La Bestia», de Ducati Desmosedici GP21, recuperó su jerarquía en el campeonato del mundo con su victoria en el MotoGP, pese al majestuoso regreso de Marc Márquez, por Repsol Honda.

La victoria de Bastianini, estuvo marcada por su asertividad para superar a sus rivales y adelantarse para alcanzar su segunda victoria de la temporada.

Del mismo modo, esta puede ser la segunda victoria de cuatro posibles, digno de un piloto perteneciente a una escudería de satélite. La misma que dejó atrás a pilotos oficiales de la escudería como, Borgo Panigale.

Por otro lado, el regreso de Marc Márquez, piloto de Repsol Honda, estuvo marcado por la mala pasada de su electrónica que permitió que Ducati resaltara. Esta falla hizo que Márquez se quedara «clavado» en la salida, aunque finalizó en la octava posición.

