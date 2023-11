un-venezolano-al-mando-de-los-new-york-mets

New York, NY.- El venezolano Carlos Mendoza será nuevo mánager de los New York Mets, según publica el sitio oficial de Major League Baseball (MLB).

Mendoza, de 43 años, sustituirá a Buck Showalter, a quien el equipo despidió en octubre.

La contratación no ha sido anunciada oficialmente por la franquicia, pero medios deportivos ya la dan como un hecho.

El venezolano llegará a los Mets desde New York Yankees donde se desempeñó como coach de banca en las últimas cuatro temporadas. Además, dirigió algunos juegos sustituyendo a Aaron Boone tras expulsiones.

Mendoza también ha sido parte del staff de los Yankees en los últimos seis años. Anteriormente fue coach y mánager en las Ligas Menores.

The Mets will hire Yankees bench coach Carlos Mendoza as their next manager, per https://t.co/Z3s2EpgF39's @Feinsand. pic.twitter.com/pB2rhL8BgB

— MLB (@MLB) November 6, 2023