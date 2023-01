Tres leyendas de NASCAR al Salón de la Fama

Charlotte, NC.- Tres leyendas del automovilismo fueron exaltadas al Salón de la Fama de NASCAR en una ceremonia en Crown Ballroom en el Charlotte Convention Center.

Hershel McGriff, Matt Kenseth y Kirk Shelmerdine son los miembros de la clase 2023 y ahora tendrán su exhibición en el Salón de Honor como parte de las 61 las leyendas en el Salón de la Fama.

“Estamos llenos de entusiasmo y gratitud luego de un increíble fin de semana celebrando los logros históricos de los homenajeados, junto con sus familias, amigos y fanáticos”, dijo Winston Kelley, director ejecutivo del Salón de la Fama de NASCAR.

“Es un honor reconocer sus increíbles logros en el deporte y nos sentimos honrados de tener la responsabilidad de colocar firmemente sus contribuciones al deporte en el Salón de la Fama de NASCAR, como el hogar reconocido para honrar a las leyendas de NASCAR”, agregó Kelley.

Join us on Peacock tonight at 8pm, as the we officially induct Matt Kenseth, Hershel McGriff and Kirk Shelmerdine into the NASCAR Hall of Fame. #NASCARHall #NASCARHOF #racing #NASCARHistory #NASCAR #NASCARLegends pic.twitter.com/emw7rX8GBZ

— NASCAR Hall of Fame (@NASCARHall) January 20, 2023