Sergio Ramos hizo oficial su retiro

Madrid, España.- La leyenda del fútbol y el jugador con más partidos internacionales de España, Sergio Ramos, anunció este 23 de febrero su retiro internacional luego de que el nuevo técnico Luis de la Fuente no lo convocara para los próximos juegos de la selección española.

El defensa central del Paris St Germain (PSG), de 36 años de edad, que tiene en sus haberes títulos como la Copa del Mundo en 2010 y dos Eurocopas con la selección de España, no juega desde marzo de 2021 con España.

En un comunicado, Sergio Ramos quien fuese capitán de la selección de España en al menos 52 ocasiones expresó, «Llegó el momento, el momento de despedirnos de nuestra querida e ilusionante selección».

A la determinante decisión la leyenda del fútbol español dijo, «Esta mañana he recibido la llamada del actual entrenador que me dice que no cuenta ni contará conmigo. Independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo sigo mi carrera deportiva».

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Por su parte, la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que la conversación entre el técnico de la selección de España, Luis De la Fuente y Sergio Ramos, efectivamente sí se dio. Sin embargo, no ofreció más detalles de la misma.

Finalmente, Ramos cerró sus comentarios de esta manera, «Humildemente, creo que mi camino mereció terminar por una decisión personal o si mi desempeño no estuvo al nivel que merece nuestra selección. Pero no por la edad u otras razones».

En cuanto a esto, la leyenda del fútbol español concluyó, «Ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo un rasgo temporal que no necesariamente está relacionado con el desempeño o la habilidad. Miro con admiración y envidia a (Luka) Modric, (Lionel) Messi, Pepe. La esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol».

