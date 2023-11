Se estableció nuevo récord de asistencia de aficionados

Bangalore, India.- El organismo mundial International Cricket Council (ICC) confirmó que se estableció un nuevo récord de asistencia de aficionados durante la edición 13 de la Copa del Mundo de Críquet, que incluyó la victoria de Australia sobre la anfitriona selección de India.

De acuerdo al ICC, un total de 1.250.307 fanáticos vieron el Mundial desde el 5 de octubre al 5 de noviembre. En esta programación hubo 19 eventos destacados desde las gradas, superando el récord anterior de 1.016 millones del 2015 en Australia y Nueva Zelanda.

Estas cifras se registraron incluso, tomando en cuenta los primeros partidos donde no participó India, que es la subcampeona. Lo que generó muchos asientos vacíos en los estadios.

No obstante, las cifras generales de espectadores ya habían superado la marca del millón de espectadores. Para este momento todavía faltaban seis partidos por disputarse.

The biggest EVER 👏 🥳

Thank YOU to all of our fans who helped make #CWC23 the most attended yet! 🏟

More 📲 https://t.co/4womT6R5rv pic.twitter.com/cqNwNlPPsp

— ICC (@ICC) November 21, 2023