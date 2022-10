Calendario de la Serie Mundial 2022: Phillies contra los Astros

Filadelfia, PA.- Los Philadelphia Phillies se aseguraron un lugar en el calendario de la Serie Mundial 2022, por primera vez desde el 2009 para enfrentarse a los Astros de Houston, luego de ganarle a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El 5to juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional fue llevado a cabo en el Citizans Bank Park este domingo finalizó con la derrota de los Padres de San Diego, 4 carreras por 3.

Los Phillies en la séptima entrada habían cedido una ventaja de una carrera para ubicarse al borde de un viaje de regreso a San Diego. Escenario de un 6to juego que nadie quería vivir en el Petco Park luego de un agotador viaje de 2.370 millas.

Por su parte JT Realmuto arrancó la entrada con un sencillo al jardín izquierdo contra el lanzador venezolano, el derecho Robert Suárez. Inmediatamente, Bryce Aron Max Harper camina hacia el plato.

"Oh my gosh, I just did that."

Bryce even impressed himself yesterday. #Postseason pic.twitter.com/toMIRZrvQW

— MLB (@MLB) October 24, 2022