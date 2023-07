¿Quién es el entrenador mejor pagado de la historia de la NBA?

Los Ángeles, CA.- El entrenador estadounidense Gregg Popovich llegó a un acuerdo histórico con Los Antonio Spurs, donde renovó por cinco años para convertirse en el entrenador mejor pagado de toda la historia de la NBA.

El cinco veces campeón de la NBA, Popovich junto a Los Spurs en un comunicado hicieron el anuncio. Sin embargo, no ofrecieron detalles de la remuneración del técnico, que al mismo tiempo es el presidente de operaciones de basketball de la franquicia.

Pese a la cautela del convenio económico, Adrian Wojnarowski uno de los periodistas con más influencia dentro de la liga estimó que Popovich de 74 años de edad cobrará más de $80 millones en total.

Este monto superaría los 78.5 millones de Monty Williams por seis años que firmó con los Detroit Pistons. En este sentido, Popovich también sostiene el liderazgo como el entrenador de la NBA con más victorias (1.366) en la historia de la liga estadounidense.

Popovich is President of Basketball Operations and head coach, so it’s possible his new deal allows him to earn out the contract even if he doesn’t coach the full five years of the deal. https://t.co/B5ox56DfO6

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2023