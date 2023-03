Prohibiciones importantes para atletas mujeres transgénero

Manchester, Inglaterra.- Sebastian Coe, presidente de World Athletics anunció que el organismo prohibió a las atletas mujeres transgénero participar en competencias femeninas de alto rendimiento, endureciendo las restricciones de testosterona para otros atletas.

En este sentido, Coe dijo que determinar la exclusión de las mujeres transgénero que habían pasado por la pubertad masculina pasó por «la necesidad general de proteger la categoría femenina».

Lo cierto es que estas estrictas medidas en torno a este polémico y divisorio tema, están en sintonía con el World Aquatics en 2022.

Por su lado el World Athletics también votó para reducir en un 50% la cantidad máxima de testosterona en plasma para aquellos atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD, de 5 a 2.5 nanomoles por litro.

