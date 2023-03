FIFA aprobó nuevo formato para el Mundial 2026: de 32 a 48 selecciones

Zürich, Suiza.- La FIFA aprobó un nuevo formato para el Mundial de Fútbol de 2026 que llevará al torneo a celebrarse por 40 días, con un total de 104 juegos en el que las selecciones se administrarán en 12 grupos de 4 equipos cada uno.

De este modo el Consejo de la FIFA reveló la confirmación del nuevo formato del Mundial para la próxima edición de Norteamérica 2026. Esto permitirá que en la fase final compitan más selecciones.

Es decir, desde Francia 1998 hasta Qatar 2022 fueron 32 selecciones, pero a partir de Norteamérica 2026 serán 48 equipos. Por lo que se jugarán 104 partidos, 40 juegos más que en el formato actual con una duración de 40 días.

Hay que considerar que la sede del próximo Mundial 2026, se distribuirá entre Canadá, México y Estados Unidos. Además se jugará durante 40 días, o sea desde el 8 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

