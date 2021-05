Charlotte, NC.- Charlotte Hornets cayeron en casa ante Denver Nuggets pero a pesar de la derrota la noche del martes resultó positiva porque aseguraron su presencia en el Play-in, una fase estrenada esta temporada que da acceso a la postemporada.

El equipo de Queen City vivió una de los partidos más emocionantes de la campaña a pesar de caer 117-112. Y es que se recuperaron de un déficit inicial de 21 puntos para irse al descanso a solo tres puntos de diferencia.

En el tercer cuatro, el entrenador James Borrego fue expulsado luego de una doble evaluación técnica.

Ver más: ¡Sobresaliente! LaMelo Ball gana premio Novato del Mes

En el último cuarto, los visitantes volvieron a ampliar la ventaja esta vez a 13 puntos. Pero los Hornets se recuperaron nuevamente para llevar el marcador a 107-106.

Al final, un triple de Facundo Campazzo dio un respiro a los Nuggets y evitó la remontada de los Hornets.

Devonte Graham, que regresó de una ausencia de cuatro partidos debido a molestias en la rodilla derecha, estalló para 31 puntos, incluidos 19 en el último cuarto. Para el jugador es la mayor cantidad de anotaciones en esta temporada.

Your Hornets are headed to the play-in! 🐝 🙌 — #AllFly pic.twitter.com/HAHa6IbZNr

— Charlotte Hornets (@hornets) May 12, 2021