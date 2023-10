Partido Suecia vs Bélgica suspendido por atentado en Bruselas

Bruselas, Bélgica.- El partido de Clasificación para la Eurocopa 2024 entre Suecia y Bélgica fue suspendido en el descanso de mitad de tiempo, por el atentado que dejó dos suecos baleados en Bruselas el lunes 16 de octubre por la noche.

En las redes sociales se puede apreciar a un hombre disparando, afirmando su responsabilidad del hecho y añadiendo que pertenecía al Estado Islámico. Razones suficientes para que Bélgica elevara su alerta terrorista al nivel más alto.

En un comunicado, la UEFA publicó, «Tras un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se ha decidido, tras consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que se suspende el partido de clasificación para la UEFA EURO 2024 entre Bélgica y Suecia».

Por su parte, los periodistas que daban cobertura al partido clasificatorio destacaron que fueron informados del ataque justo antes de sonar los himnos nacionales de ambas selecciones. Sin embargo, el primer tiempo del compromiso deportivo se desarrolló hasta la decisión de la UEFA.

Del mismo modo, la emisora sueca TV6 comunicó que tanto los jugadores suecos y belgas estuvieron de acuerdo en no querer salir a jugar el segundo tiempo del partido. El partido quedó empatado a 1 gol.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in…

— UEFA (@UEFA) October 16, 2023